В пятницу, 21 мая, «Вашингтон» примет «Индиану» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

По итогам регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 34 победы и 38 поражений.

Особенно хорошо подопечные Скотта Брукса провели вторую половину сезона, когда в определенный момент даже одержали восемь побед подряд.

Накануне они боролись за седьмой посев с «Бостоном» (100:118), но откровенно провалили игру. Расселл Уэстбрук выглядел непривычно медлительным и сделал всего 5 результативных передач. Его партнер Брэдли Бил набрал скромные 22 очка, выполнив 25 бросков. Про остальных и говорить не приходится, ведь больше никто не превзошел отметку в 20 баллов.

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У «Вашингтона» до конца сезона выбыли Томас Брайант и Дени Авдия.

«Индиана»

«Индиана» финишировала на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 38 поражениями.

Команда Нэйта Бьоркгрена ровно провела сезон, чередуя победы с поражениями. Порой она обыгрывала даже признанных лидеров, а вот «Вашингтону» проиграла трижды в трех матчах.

В своей последней встрече «Пэйсерс» получили право продолжить борьбу за плей-офф, уверенно разобравшись с «Шарлотт» (144:117). Сразу восемь игроков команды набрали больше 10 очков, а самым результативным с 23 баллами стал Ошэй Бриссетт, тогда как Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 14 очков и 21 подбора.

За «Индиану» пока не готовы играть Карис Леверт и Майлз Тернер. Под вопросом остается участие Джереми Лэмба.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.60, победа «Индианы» — 2.35.

Как мы уже упоминали ранее, «Уизардс» выиграли все три встречи у «Пэйсерс» в регулярном чемпионате со средней разницей в 7,3 очка, но это отнюдь не говорит о том, что путевка в плей-офф уже в кармане у столичной команды.

Скорее всего, это лишь подтверждает, что нас ждет упорная игра. «Вашингтон» разочаровал своей игрой против «Бостона», не показав желания бороться. Все, на что он был способен, так это выполнять неподготовленные броски и без сопротивления пропускать соперника к кольцу.

В то же время подопечные Нэйта Бьоркгрена отметились хорошей командной работой, поэтому нам кажется, что у них будут шансы. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +4,5» за 1.76.

Также возьмем «тотал больше 238,5» за 1.90, потому что все встречи этих команд были сверхрезультативными в этом сезоне.