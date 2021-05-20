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    Удастся ли «Лейкерс» сдержать Карри?

    «Лейкерс» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-ин НБА 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
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    Энтони Дэвис
    В четверг, 20 мая, «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» заняли седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 42 победы и 30 поражений.

    Действующие чемпионы пережили падение во второй половине сезона во многом из-за травм Леброна Джеймса и Энтонио Дэвиса.

    На финише сезона подопечные Фрэнка Вогеля одержали пять побед подряд, но этого не хватило, чтобы опередить «Даллас» и «Портленд». В последней игре против «Нью-Орлеана» (110:98) лидером по набранным очкам стал Джеймс, в активе которого 25 баллов, Дэвис добавил еще 14 очков.

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    Леброн все еще жалуется на дискомфорт в лодыжке, но наставник «Лейкерс» уверяет, что он готов играть, как и все остальные игроки команды.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» по итогам регулярного чемпионата стал восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 39 победами и 33 победами.

    Команда Стива Керра завершила сезон шестью победами подряд, а накануне обыграла «Мемфис» (113:101), который и опередила, избежав встречи в плей-ин с «Сан-Антонио».

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    • Героем поединка стал Стеф Карри, в активе которого 46 очков, 9 передач и 7 подборов. Эндрю Уиггинс оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

    В лазарете «Голден Стэйт» находятся Клэй Томпсон, Келли Убре, Джеймс Уайзмен и Дэмион Ли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.51, победа «Голден Стэйт» — 2.65.

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    Если отбросить в сторону героизм Карри, то действующие чемпионы выглядят предпочтительнее. До травм звездных игроков они занимали второе место на Западе и чувствовали себя вполне комфортно.

    Команда Вогеля — лучшая в лиге по игре в обороне и вторая по количеству набранных очков. Если Джеймс и Дэвис будут чувствовать себя хорошо, то «воинам» их не остановить. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -4,5» за 1.90.

    В матчах с «Лейкерс» в этом сезоне Карри, к слову, особо не блистал, набирая 26, 27 и 16 очков соответственно. Почему? Вероятно, элитная оборона коллектива из Лос-Анджелеса лишала его пространства и заставляла выполнять максимально сложные броски, что должно повториться и в этот раз. Еще один вариант — «тотал Стефа Карри меньше 36,5» за 1.95.

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