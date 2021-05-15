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    Оформит ли «Юта» победу в Западной конференции?

    «Оклахома» — «Юта». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Юта»
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    Джордан Кларксон
    В субботу, 15 мая, «Оклахома» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 03:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 21 победу и 49 поражений.

    Баскетболисты «Тандер» откровенно провалили вторую половину сезона, проиграв 22 из последних 23 игр и оставшись без надежд на плей-офф.

    Текущая серия поражений команды Марка Дэйгнолта насчитывает восемь матчей, в последнем из которых она уступила «Сакраменто» (106:122). Самым результативным у «Тандер» стал Кенрич Уильямс с 20 баллами, 18 очков добавил Дариус Базли, 14 — Святослав Михайлюк.

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    До конца сезона у «Оклахомы» выбыли Шей Гилджес-Александер и Эл Хорфорд. Также травмы залечивают Тай Джером, Тео Маледон, Лугенц Дорт и Майк Мускала.

    «Юта»

    «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 50 победами и 20 поражениями.

    Баскетболисты «Джаз» гарантируют себе первое место, если обыграют «Оклахому». Они могли сделать это раньше, но умудрились проиграть «Голден Стэйт» (116:119) и «Портленду» (98:105).

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    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.14, победа «Оклахомы» — 6.25.

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    «Тандер» пребывают в свободном падении и вряд ли прервут его до завершения регулярного чемпионата.

    Нет никаких сомнений в том, что баскетболисты «Джаз» выиграют и утвердятся в статусе лидера Западной конференции. Но способны ли они ликвидировать предложенную экспертами фору?

    В восьми последних случаях из десяти «Оклахома» не оправдывала выданные ей авансы, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -12,5» за 1.85.

    Также возьмем низовой тотал, поскольку «Тандер» по нынешнему составу не способны набрать много очков, а «Джаз» точно сыграют не на пределе возможностей.

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