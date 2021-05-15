В субботу, 15 мая, «Оклахома» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 03:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 21 победу и 49 поражений.

Баскетболисты «Тандер» откровенно провалили вторую половину сезона, проиграв 22 из последних 23 игр и оставшись без надежд на плей-офф.

Текущая серия поражений команды Марка Дэйгнолта насчитывает восемь матчей, в последнем из которых она уступила «Сакраменто» (106:122). Самым результативным у «Тандер» стал Кенрич Уильямс с 20 баллами, 18 очков добавил Дариус Базли, 14 — Святослав Михайлюк.

Все прогнозы на НБА

До конца сезона у «Оклахомы» выбыли Шей Гилджес-Александер и Эл Хорфорд. Также травмы залечивают Тай Джером, Тео Маледон, Лугенц Дорт и Майк Мускала.

«Юта»

«Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 50 победами и 20 поражениями.

Баскетболисты «Джаз» гарантируют себе первое место, если обыграют «Оклахому». Они могли сделать это раньше, но умудрились проиграть «Голден Стэйт» (116:119) и «Портленду» (98:105).

В игре с «Трэйл Блэйзерс» 29 очков набрал Джордан Кларксон, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 15 очков и 20 подборов.

Донован Митчелл не вернется в строй до начала плей-офф. Под вопросом выход на паркет Майка Конли и Джувана Моргана.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.14, победа «Оклахомы» — 6.25.

«Тандер» пребывают в свободном падении и вряд ли прервут его до завершения регулярного чемпионата.

Нет никаких сомнений в том, что баскетболисты «Джаз» выиграют и утвердятся в статусе лидера Западной конференции. Но способны ли они ликвидировать предложенную экспертами фору?

В восьми последних случаях из десяти «Оклахома» не оправдывала выданные ей авансы, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -12,5» за 1.85.

Также возьмем низовой тотал, поскольку «Тандер» по нынешнему составу не способны набрать много очков, а «Джаз» точно сыграют не на пределе возможностей.