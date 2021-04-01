«Бостон»
«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 24 поражения.
Накануне «Селтикс» разочаровали своих фанатов, которые впервые за более чем год пришли поболеть за них на «Ти-Ди Гарден».
Подопечные Брэда Стивенса уступили «Нью-Орлеану» (109:115), хотя в концовке едва не совершили камбек. Хозяева забросили лишь 43 процента бросков, а самым результативным стал Джейсон Тейтум с 34 очками и 9 подборами.
Новобранец «Селтикс» Эван Фурнье не набрал ни одного очка за 32 минуты, промазав все 10 своих бросков.
За «Бостон» пока не готовы играть Ромео Лэнгфорд и Семи Оджелей. Под вопросом остается участие Джейлена Брауна и Тристана Томпсона.
«Даллас»
«Даллас» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 21 поражением.
За последние пару месяцев «Маверикс» обрели игровую стабильность после неудачного старта. И все же периодически у них случаются провалы.
В своей последней игры команда Рика Карлайла обыграла «Оклахому» (127:106), реализовав 53 процента бросков. Техасцы сделали 30 результативных передач и допустили всего 8 потерь.
Лука Дончич записал себе в актив 25 очков и 7 передач, Кристапс Порзингис добавил 17 очков и 9 передач, а Тим Хардуэй — 19 очков.
У «Далласа» после травм восстанавливаются Уилли Коли-Стайн, Тайрелл Терри и новичок Джей Джей Реддик.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.87, победа «Далласа» — 2.08.
Обе команды не оправдывают возложенных на них ожиданий в этом сезоне, особенно «Селтикс», которые в регулярном чемпионате запомнились разве что своей нестабильностью.
Подопечные Брэда Стивенса умудряются проигрывать в таких матчах, в которых, как казалось, победа будет легкой прогулкой. Впрочем, после таких неудач они зачастую реабилитируются и вновь заставляют фанатов поверить в себя.
Именно поэтому нам кажется, что «Селтикс» возьмут верх над «Маверикс». После поражения от «Нью-Орлеана» на глазах родных болельщиков они загнали себя в неудобное положение, из которого должны выбираться. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Также берем «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.