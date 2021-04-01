В четверг, 1 апреля, «Бостон» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 24 поражения.

Накануне «Селтикс» разочаровали своих фанатов, которые впервые за более чем год пришли поболеть за них на «Ти-Ди Гарден».

Подопечные Брэда Стивенса уступили «Нью-Орлеану» (109:115), хотя в концовке едва не совершили камбек. Хозяева забросили лишь 43 процента бросков, а самым результативным стал Джейсон Тейтум с 34 очками и 9 подборами.

Новобранец «Селтикс» Эван Фурнье не набрал ни одного очка за 32 минуты, промазав все 10 своих бросков.

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За «Бостон» пока не готовы играть Ромео Лэнгфорд и Семи Оджелей. Под вопросом остается участие Джейлена Брауна и Тристана Томпсона.

«Даллас»

«Даллас» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 21 поражением.

За последние пару месяцев «Маверикс» обрели игровую стабильность после неудачного старта. И все же периодически у них случаются провалы.

В своей последней игры команда Рика Карлайла обыграла «Оклахому» (127:106), реализовав 53 процента бросков. Техасцы сделали 30 результативных передач и допустили всего 8 потерь.

Лука Дончич записал себе в актив 25 очков и 7 передач, Кристапс Порзингис добавил 17 очков и 9 передач, а Тим Хардуэй — 19 очков.

У «Далласа» после травм восстанавливаются Уилли Коли-Стайн, Тайрелл Терри и новичок Джей Джей Реддик.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.87, победа «Далласа» — 2.08.

Обе команды не оправдывают возложенных на них ожиданий в этом сезоне, особенно «Селтикс», которые в регулярном чемпионате запомнились разве что своей нестабильностью.

Подопечные Брэда Стивенса умудряются проигрывать в таких матчах, в которых, как казалось, победа будет легкой прогулкой. Впрочем, после таких неудач они зачастую реабилитируются и вновь заставляют фанатов поверить в себя.

Именно поэтому нам кажется, что «Селтикс» возьмут верх над «Маверикс». После поражения от «Нью-Орлеана» на глазах родных болельщиков они загнали себя в неудобное положение, из которого должны выбираться. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также берем «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.