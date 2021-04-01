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    Как завершится встреча двух неудачников сезона?

    «Бостон» — «Даллас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Даллас»
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    Джейсон Тейтум
    В четверг, 1 апреля, «Бостон» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 24 поражения.

    Накануне «Селтикс» разочаровали своих фанатов, которые впервые за более чем год пришли поболеть за них на «Ти-Ди Гарден».

    Подопечные Брэда Стивенса уступили «Нью-Орлеану» (109:115), хотя в концовке едва не совершили камбек. Хозяева забросили лишь 43 процента бросков, а самым результативным стал Джейсон Тейтум с 34 очками и 9 подборами.

    Новобранец «Селтикс» Эван Фурнье не набрал ни одного очка за 32 минуты, промазав все 10 своих бросков.

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    За «Бостон» пока не готовы играть Ромео Лэнгфорд и Семи Оджелей. Под вопросом остается участие Джейлена Брауна и Тристана Томпсона.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 21 поражением.

    За последние пару месяцев «Маверикс» обрели игровую стабильность после неудачного старта. И все же периодически у них случаются провалы.

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    • В своей последней игры команда Рика Карлайла обыграла «Оклахому» (127:106), реализовав 53 процента бросков. Техасцы сделали 30 результативных передач и допустили всего 8 потерь.

    Лука Дончич записал себе в актив 25 очков и 7 передач, Кристапс Порзингис добавил 17 очков и 9 передач, а Тим Хардуэй — 19 очков.

    У «Далласа» после травм восстанавливаются Уилли Коли-Стайн, Тайрелл Терри и новичок Джей Джей Реддик.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.87, победа «Далласа» — 2.08.

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    Обе команды не оправдывают возложенных на них ожиданий в этом сезоне, особенно «Селтикс», которые в регулярном чемпионате запомнились разве что своей нестабильностью.

    Подопечные Брэда Стивенса умудряются проигрывать в таких матчах, в которых, как казалось, победа будет легкой прогулкой. Впрочем, после таких неудач они зачастую реабилитируются и вновь заставляют фанатов поверить в себя.

    Именно поэтому нам кажется, что «Селтикс» возьмут верх над «Маверикс». После поражения от «Нью-Орлеана» на глазах родных болельщиков они загнали себя в неудобное положение, из которого должны выбираться. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также берем «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.

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