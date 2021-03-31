В среду, 31 марта, «Денвер» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Колорадо на арене «Болл», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 18 поражений.

«Наггетс» вышли победителями из серии последних обменов, заполучив Аарона Гордона из «Орландо» и Джавэйла Макги из «Кливленда».

Подопечные Майка Мэлоуна выиграли свою первую игру в новом составе, оказавшись сильнее «Атланты» (126:102). Гордон вышел в стартовом составе, набрав 13 очков за 20 минут. Джамайкл Грин принес в копилку команды 20 баллов, Джамал Мюррей — 17, а Никола Йокич — 16.

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Гэри Кларк, Грег Уиттингтон и Монте Моррис.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 32 победами и 14 поражениями.

В этом месяце команда Дока Риверса выиграла 10 игр из 12, но накануне потерпела поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» (112:122).

Самым продуктивным у «Сиксерс» стал Тобиас Харрис, записавший себе в актив 29 очков, 7 подборов и 6 передач.

Лидер команды Джоэл Эмбиид залечивает травму и не вернется до начала апреля, так же, как и новобранец «Филадельфии» Джордж Хилл.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.62, победа «Филадельфии» — 2.70.

«Сиксерс» в этом месяце доказали, что способны играть на высочайшем уровне даже без своего травмированного лидера. Команда Дока Риверса имеет отличную глубину, что является ее главным преимуществом.

«Наггетс» в этом плане чем-то напоминают «Филадельфию», особенно с добавлением Аарона Гордона. Подопечные Майка Мэлоуна в новом составе уже расправились с крепкой «Аталантой», но теперь перед ними едва ли не сильнейший коллектив в НБА.

Ожидаем, что после поражения от «Клипперс» «Сиксерс» сделают все, чтобы реабилитироваться, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой +4,5» за 1.93.

Еще один вариант — «победа "Филадельфии" с форой +1,5 в первой четверти» за 1.83.