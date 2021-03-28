В воскресенье, 28 марта, «Клипперс» примут «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 16 поражений.

В четырех последних матчах подопечные Тайрона Лю одержали четыре победы, а накануне они расправились с «Сан-Антонио» (98:85).

Реджи Джексон набрал 28 очков, Пол Джордж добавил 24 очка и 13 подборов, тогда как Кавай Леонард не сыграл из-за травмы голеностопа.

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Также в лазарете «Клипперс» находятся Серж Ибака, Маркус Моррис, Патрик Беверли, Джей Скрабб и Рэджон Рондо, которого калифорнийцы недавно выменяли у «Атланты», отдав взамен Лу Уильямса.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 32 победами и 13 поражениями.

«Сиксерс» в этом месяцев потерпели всего одно поражение, выиграв десять из одиннадцати последних встреч.

Ранее они обыграли «Лейкерс» (109:101), реализовав 49 процентов бросков и забросив 17 трехочковых. Дэнни Грин записал себе в актив 28 баллов, Сет Карри набрал 19 очков, а Тобиас Харрис — 17.

Подопечные Дока Риверса пока не могут полагаться на Джоэла Эмбиида, выбывшего до апреля. Также травмы залечивают Джордж Хилл и Игнас Браздейкис.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.35, победа «Филадельфии» — 3.54.

Очень принципиальная игра для Дока Риверса, который несколько лет отработал в калифорнийской команде, пока не был отправлен в отставку после провала во втором раунде плей-офф прошлого сезона.

Нам кажется, что он сделает все, чтобы его подопечные достойно сыграли в Лос-Анджелесе, даже без Эмбиида.

Не стоит забывать, что у «Клипперс» эту игру все еще может пропустить Леонард, так что хозяева тоже вряд ли будут готовы на все 100 процентов. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой +7,5» за 1.85.

Также возьмем «тотал меньше 224,5» за 1.85, поскольку полагаем, что ключевой здесь будет игра в обороне от обеих команд.