В субботу, 27 февраля, «Бостон» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:00 по московскому времени. «Бостон» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 15 из 32 матчей.

На этой неделе результаты «Селтикс» ухудшались с каждой встречей. Сначала они растеряли преимущество в 24 очка над «Нью-Орлеаном» (115:120 ОТ), затем позволили «Далласу» вырвать победу (110:107) после точного трехочкового броска Луки Дончича, а накануне и вовсе были сокрушены «Атлантой» (112:127).

Поражение от «Хоукс» было ужасным, поскольку подопечные Брэда Стивенса реализовали всего 25 процентов бросков из-за дуги. Джейсон Тейтум набрал всего 13 очков, реализовав с игры 4 броска из 20, Джейлен Браун — 16 очков при реализации 6 из 16.

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После травм у «Бостона» восстанавливаются Маркус Смарт и Ромео Лэнгфорд.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 15 поражениями.

На этой неделе были отменены сразу две встречи с участием «Пэйсерс» против команд из Техаса в связи с зимним штормом.

Подопечные Нэйта Бьоркгрена все-таки вышли на паркет 25 февраля, когда проиграли «Голден Стэйт» (107:111). Домантас Сабонис сыграл неплохо, записав себе в актив 22 очка и 16 подборов, но в целом команда реализовала всего 24 процента трехочковых бросков.

У «Индианы» травмы залечивают Ти Джей Уоррен и Карис Леверт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.73, победа «Индианы» — 2.45.

По подбору игроков «Селтикс» не так плохи, как может показаться по турнирному положению на Востоке.

Да, после серии выездных матчей подопечные Брэда Стивенса выпали из зоны плей-офф, но теперь, когда они вернулись домой, нам кажется, дела у них пойдут лучше.

Большим плюсом должно стать возвращение Кембы Уокера, отдыхавшего во встрече с «Атлантой». Также ждем звездной игры от Тейтума и Брауна. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также берем «индивидуальный тотал "Бостона" больше 110,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.