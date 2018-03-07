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    Чем завершится противостояние Уэстбрука и Хардена?

    «Оклахома» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 7 марта

    НБА Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс
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    Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден
    Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден
    thedreamshake.com
    В среду, 7 марта, «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке примет «Хьюстон Рокетс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Чизпик Энерджи-Арене», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Оклахома» — «Хьюстон».

    «Оклахома»

    Баскетболисты «Оклахомы» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 37 побед и 28 поражений.

    «Громовые» имеют неплохие шансы финишировать третьими, ведь отстают от того же «Портленда» всего на одну победу. При этом им рано расслабляться, поскольку у них довольно много конкурентов.

    Все прогнозы на НБА

    С середины февраля подопечные Билли Донована обыграли «Мемфис» (121:114), «Сакраменто» (110:107), «Орландо» (112:105), «Даллас» (111:110 ОТ) и «Финикс» (124:116), но проиграли «Голден Стэйт» (80:112) и «Портленду» (100:108).

    В последних матчах «Тандер» обходились без Кармело Энтони, которому был предоставлен отдых. До конца сезона выбыл Андре Роберсон.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» уже долгое время удерживает лидерство в турнирной таблице Западной конференции. В его активе 49 побед при 13 поражениях.

    Ближайшие события

    «Рокетс» имеет такое же количество побед, как и «Голден Стэйт», но проиграл меньше матчей, поэтому пока находится выше. На финише «регулярки» именно эти команды разыграют титул победителя конференции.

    Подопечные Майка Д'Антони могут похвастаться самой длительной действующей победной серией, которая уже составляет 15 встреч.

    Победная серия могла прерваться после матча с «Бостоном», но «Хьюстон» в концовке все же склонил чашу весов в свою пользу (123:120).

    В лазарете «Рокетс» находятся Райан Андерсон, Джо Джонсон и Брэндан Райт, но у них есть шансы выйти на площадку в Оклахоме.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Хьюстона» — 1,56, победа «Оклахомы» — 2,60.

    1,75Победа «Хьюстона» с форой -2,5

    Очевидно, «Рокетс» чувствуют себя увереннее, учитывая впечатляющую победную серию. Команда Майка Д'Антони не проигрывала с января и, похоже, не собирается этого делать. Желания побеждать ей не занимать, что показала встреча с «Бостоном».

    «Оклахома» считается серьезным соперником, тем более что на Рождество она уже побеждала «Хьюстон». Однако в конце декабря была совсем другая ситуация. Сейчас баскетболисты «Тандер» явно не в лучшей форме, особенно тяжело им даются матчи против лидеров.

    В целом мы ожидаем борьбу, но ставить предлагаем на гостей с форой -2,5. Коэффициент в таком случае составит 1,75.

    1,85Фора Уэстбрука в противостоянии с Харденом +1,5

    А вот если говорить о личном противостоянии Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, то поставим на хозяина паркета, который в подобных матчах любит тянуть одеяло на себя. Вероятно, он выдаст очередной результативный матч.

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