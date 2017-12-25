«Голден Стэйт» — «Кливленд». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 25 декабря

«Голден Стэйт»

Баскетболисты «Голден Стэйт» на данный момент имеют лучший процент побед во всей НБА. Они лидируют в Западной конференции с 26 победами в 32 матчах.

Действующая победная серия подопечных Стива Керра насчитывает 11 встреч. Она началась еще в конце ноября, то есть «Уорриорз» не проигрывают уже около месяца.

На домашней арене «Голден Стэйт» потерпел всего три поражения. При этом наибольшее отставание действующих чемпионов в этих матчах составило 8 очков, что говорит об их неуступчивости.

В лазарете «Уорриорз» до сих пор находится Стивен Карри. Защитник получил травму голеностопа 19 декабря, а вернуться в строй он сможет не раньше 27 декабря, то есть против «Кливленда» не сыграет.

«Кливленд»

Баскетболисты «Кливленда» расположились на третьем месте в Восточной конференции, хотя его отставание от «Торонто» и «Бостона» некритично.

На счету команды Тайрона Лю 24 победы и 9 поражений в 33 сыгранных матчах регулярного чемпионата.

Большинство своих поражений прошлогодние финалисты потерпели до 12 ноября. С тех пор команда выиграла 19 встреч из 21, проиграв только «Индиане» и «Милуоки» в четыре и три очка соответственно.

Фантастическую форму набрал Леброн Джеймс, который в среднем за игру в этом сезоне набирает 28,4 очка, делает 9,2 передачи и 8,2 подбора.

Среди травмированных у «Кавальерз» значатся Деррик Роуз, Айзея Томас и Иман Шамперт.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество действующим чемпионам НБА.

Данный факт не должен никого удивлять. Даже несмотря на травму Стивена Карри, «Уорриорз» остаются сильнейшей командой в лиге, которая пока очень хорошо смотрится в регулярном чемпионате.

За «Голден Стэйт» сейчас достойно играют Кевин Дюрант, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин, которые своей результативностью должны компенсировать потерю Карри.

1,70«Голден Стэйт» победит с форой -6,5

В то же время «Кавальерз» немного ослабли по сравнению с прошлым сезоном. Они не только потеряли Кайри Ирвинга, но и не нашли ему достойной замены, поскольку Айзея Томас до сих пор лечится, а Хосе Кальдерон не дотягивает до уровня звезды.

Учитывая все вышесказанное, а также фактор домашней площадки, мы бы поставили на то, что «Голден Стэйт» победит с форой -6,5 за 1,70.

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