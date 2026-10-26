Двадцатая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич решила досрочно завершить сезон. Спортсменка отказалась от участия в турнире в японском Токио. Причиной стала травма стопы.

Белинда Бенчич globallookpress.com

«Для меня это очень разочаровывающее завершение сезона. Мне очень грустно и обидно, что приходится сниматься с турнира в Токио — одного из моих самых любимых соревнований в календаре, особенно здесь, в Токио, городе, который очень много для меня значит.

Несколько дней назад я проснулась с сильной болью в правой стопе. Я до сих пор не понимаю, откуда она взялась, поскольку во время последнего матча в Нинбо ничего не произошло. Даже на следующий день после игры я чувствовала себя совершенно нормально.

Я прошла МРТ и проконсультировалась с врачом здесь, в Токио. Обследование показало несколько частичных разрывов межберцовой связки правой стопы. Я до сих пор не знаю точно, когда и как получила эту травму, но, к сожалению, она не позволяет мне сыграть на этой неделе в Токио и на следующей — в Гонконге. Мне очень жаль всех, кто связан с этими турнирами. С нетерпением жду возвращения в следующем году и возможности наверстать упущенное!» — написала Бенчич в одной из социальных сетей.