Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла турнир категории WTA-500 в китайском Нинбо. Рыбакина успешно защитила свой титул в Нинбо. Данный трофей стал для Елены 15-м в карьере и четвертым в текущем сезоне.

Елена Рыбакина globallookpress.com

В финальном матче первая ракетка мира и трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» обыграла канадку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Фернандес занимает 30-е место в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

За это время Рыбакина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Фернандес подала навылет два раза, совершила три ошибки на подаче и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов.