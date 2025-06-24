Свентек: Спало напряжение после победы

Польская теннисисткавысказалась о победе над белорусскойво втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

«В первых геймах я играла очень хорошо. У меня было ощущение, что могу сделать брейк, но всё получилось наоборот. Благо потом у меня как-то спало напряжение и наладилась игра. Это мой первый матч на траве в текущем сезоне. Так что, учитывая обстоятельства, я довольна.

На самом деле совершенно нет. Я из тех, кто любит проводить время за тренировками. Я на самом деле получаю удовольствие от тренировок. У моего тренера всегда есть подсказки и советы, как мне что-то улучшить. Да и во время соревнований и перелётов не всегда бывает время просто потренироваться, — сказала Швёнтек в интервью на корте», — сказала Свентек в интервью на корте.