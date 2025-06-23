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    Диана Шнайдер уступила Векич в матче второго круга турнира в Бад-Хомбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер Донна Векич
    Диана Шнайдер, 12-я ракетка мира и действующая чемпионка турнира в Бад-Хомбурге, не смогла пройти во второй круг соревнований.

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    В первом раунде она уступила хорватской теннисистке Донне Векич (№22 WTA) со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.

    В этой встрече Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов. Векич сделала четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовала оба своих брейк-пойнта.

    В прошлом году в финале этого же турнира Шнайдер одержала победу над Векич, но на этот раз соперницы встретились уже в первом круге, и хорватская теннисистка взяла реванш.

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