Диана Шнайдер уступила Векич в матче второго круга турнира в Бад-Хомбурге

, 12-я ракетка мира и действующая чемпионка турнира в Бад-Хомбурге, не смогла пройти во второй круг соревнований.

В первом раунде она уступила хорватской теннисистке Донне Векич (№22 WTA) со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.

В этой встрече Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов. Векич сделала четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовала оба своих брейк-пойнта.

В прошлом году в финале этого же турнира Шнайдер одержала победу над Векич, но на этот раз соперницы встретились уже в первом круге, и хорватская теннисистка взяла реванш.