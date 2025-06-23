Диана Шнайдер уступила Векич в матче второго круга турнира в Бад-Хомбурге

Диана Шнайдер Фото: globallookpress.com
В первом раунде она уступила хорватской теннисистке Донне Векич (№22 WTA) со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.
В этой встрече Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов. Векич сделала четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовала оба своих брейк-пойнта.
В прошлом году в финале этого же турнира Шнайдер одержала победу над Векич, но на этот раз соперницы встретились уже в первом круге, и хорватская теннисистка взяла реванш.