Веснина: Первый сет просто не сложился для Мирры

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разрядепрокомментировала вылетв четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Француженка невероятно сильна и мощна физически. Я думала, что ей не будет хватать физики в розыгрышах с Миррой. Но она преуспевала в этом. Обидный первый сет. Он просто не сложился у Мирры. Она здорово разыгрывала очко, а француженка неожиданно достала и кинула свечку. У соперницы многое залетало. Понятно, что все были за нее.

Буассон была вдохновленной. Мирре было сложно с этим справиться. Жаль, что не получилось, но это опыт. Бывают такие матчи, когда есть давление. Француженке же нечего было терять. Буассон показала уровень игрока топ-10», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

18-летняя россиянка проиграла в четвертьфинальном поединке француженке Лоис Буассон со счетом 6:7 , 3:6. Таким образом, Андреева не смогла во второй раз подряд выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.