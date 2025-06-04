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    Веснина: Первый сет просто не сложился для Мирры

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Веснина Мирра Андреева Ролан Гаррос
    Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала вылет Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Француженка невероятно сильна и мощна физически. Я думала, что ей не будет хватать физики в розыгрышах с Миррой. Но она преуспевала в этом. Обидный первый сет. Он просто не сложился у Мирры. Она здорово разыгрывала очко, а француженка неожиданно достала и кинула свечку. У соперницы многое залетало. Понятно, что все были за нее.

    Буассон была вдохновленной. Мирре было сложно с этим справиться. Жаль, что не получилось, но это опыт. Бывают такие матчи, когда есть давление. Француженке же нечего было терять. Буассон показала уровень игрока топ-10», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

    18-летняя россиянка проиграла в четвертьфинальном поединке француженке Лоис Буассон со счетом 6:7 , 3:6. Таким образом, Андреева не смогла во второй раз подряд выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

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