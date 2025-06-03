Вероника Кудерметова вылетела в 1/4 финала парного «РГ»

Российско-бельгийский дуэтне смог пробиться в полуфинала женского парного «Ролан Гаррос».

В четвертьфинальном поединке они проиграли итальянкам Саре Эррани/Жасмин Паолини— 2:6, 3:6.

Игра длилась 1 час 9 минут. За это время Кудерметова и Мертенс сделали 3 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 2 заработанных. Их соперницы обошлись без эйсов, совершили одну двойную ошибку и выиграли 5 брейк-пойнтов из 7.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В полуфинале итальянки сыграют с победительницами встречи Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Россия)/Ольга Данилович (Сербия).