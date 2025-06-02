Мирра Андреева: Ненавижу играть против Касаткиной

Российская теннисисткавысказалась о победе надв 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я очень рада, что у меня получилось выиграть. Ненавижу играть против неё. Мы много играем с друг другом на тренировках, и даже тренировки с ней — пытка для меня. Очень рада, что смогла сохранить спокойствие во втором сете, когда она прибавила.

Мой тренер говорит, что мне надо побольше тренироваться с людьми, которые мне не нравятся. Так что я много тренируюсь с Дарьей, потому что ненавижу её. Шучу, конечно. На самом деле она замечательный человек и отличная теннисистка», — сказала Андреева в послематчевом интервью.

Теперь в четвертьфинале французского мэйджора россиянка сыграет с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).