Синнер: Дрейпер сейчас находится на высоком уровне

Первая ракетка мира итальянецвысказался о прогрессе британцав нынешнем сезоне.

«Мы все видели в нем игрока с отличным потенциалом. Он пережил очень трудные времена, но сейчас находится на высоком уровне. Мы хорошие друзья, и я очень рад, что близки вне корта. Теперь мы тренируемся не так часто, потому что можем встретиться на заключительных этапах турниров. Мне всегда нравится играть против него.

Я первый человек, который будет рад за него. Его ждет невероятная карьера. Желаю ему всего наилучшего, он стал очень стабильным с прошлого US Open. В этом году он, вероятно, самый стабильный игрок на корте», — сказал Синнер на пресс-конференции.