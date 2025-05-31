Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Пара российской теннисисткии бельгийкивышла в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Франции.

Во втором круге они одержали победу над российско-американской парой Екатерина Александрова — Питон Стирнс со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 7 минут.

За это время Кудерметова и Мертенс подали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.

В следующем раунде Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с итальянско-американской парой Лючия Бронцетти — Энн Ли.