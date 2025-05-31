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    Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

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    Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс вышла в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Франции.

    Вероники Кудерметова и Элисе Мертенс
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    Вероники Кудерметова и Элисе Мертенс

    Во втором круге они одержали победу над российско-американской парой Екатерина АлександроваПитон Стирнс со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 7 минут.

    За это время Кудерметова и Мертенс подали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.

    В следующем раунде Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с итальянско-американской парой Лючия БронцеттиЭнн Ли.

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