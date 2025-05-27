Янчук: Вряд ли уже покорится Медведеву «Большой шлем»

Бывший советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСРпрокомментировал вылетиз розыгрыша «Ролан Гаррос» на стадии первого круга.

«Ты посмотри! Медведев точно мог бы и не проигрывать, он выше Норри классом. Но грунт — это не для Даниила. На бетоне еще более-менее прилично. Мало нокаутирующих ударов, соперники отражают большинство атак. Устраивают контригру.

Жаль Даниила, мы будем переживать и надеяться дальше. Даниил еще сможет играть два-три года на хорошем уровне. Свой потенциал Медведев еще не исчерпал, но "Большой шлем" ему уже вряд ли покорится. А "Мастерс" — вполне», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах британцу Кэмерону Норри и прекратил участие на турнире — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.