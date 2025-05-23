Веснина: Мирра — один из главных претендентов на победу в «Ролан Гаррос»

Известная российская теннисистка Елена Веснина обозначила список главных претендентов на победу в женском «Ролан Гаррос» — 2025 и назвала в нем россиянку Мирру Андрееву.

«Основными фаворитами в женском турнире можно сейчас считать Соболенко, Гауфф, Паолини и Мирру при хорошем раскладе и нормальной сетке. И конечно, если она с этим психологическим давлением справится нормально.

Не будем пока рано навешивать какие-то регалии и кубки, но то, что Мирра одна из фаворитов… Ну вот Соболенко выглядит более явным фаворитом, а она, как и Гауфф, и Паолини, та же Пегула.

Нельзя сбрасывать со счетов ту же китаянку Чжэн Циньвэнь, которая выиграла здесь Олимпиаду год назад. Она тоже любит играть на этом покрытии, умеет играть на грунте. И Элину Свитолину, которая сейчас тоже потрясающе играет.

У девчонок сейчас достаточно открытая сетка, и Мирра в Индиан-Уэллсе и в Дубае уже добилась больших побед. Для меня будущий победитель "Шлема" показателен своими победами над топами. У Мирры они есть: над Свентек, Соболенко, Паолини, Пегулой, Рыбакиной», — сказала Веснина «Чемпионату».

Прогнозы на теннис

В прошлом году Мирра Андреева добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», где проиграл в полуфинале итальянке Жасмин Паолини.