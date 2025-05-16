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    Пол: Синнер совсем не заржавел

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Томми Пол
    Американский теннисист Томми Пол отреагировал на возвращение итальянца Янника Синнера после трехмесячной дисквалификации.

    Томми Пол
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    Томми Пол

    Пол и Синнер сыграют друг с другом в матче 1/2 финала «Мастерса» в Риме сегодня, 16 мая.

    «Мне показалось, что он совсем не заржавел. Даже в своём первом матче Янник вполне был в форме. Он великолепный игрок и умеет показывать крутой теннис в важнейшие моменты. Бьёт сильно всегда, и, кажется, способен создавать мощь буквально из ниоткуда. Это одно из главных достоинств его игры. Думаю, в туре он чище всех бьёт. И всё-таки, чтобы стать номером один, нужна веская причина», — приводит слова Пола Internazionali BNL ditalia.

    Ранее Томми Пол в 1/4 финала одолел поляка Хуберта Хуркача.

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    Сейчас Пол является 12-й ракеткой мира.

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