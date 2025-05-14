Медведев: Нужно продолжать тренироваться, стараться играть еще лучше

Российский теннисистоценил свою форму накануне старта Открытого чемпионата Франции — 2025.

«С одной стороны, я проигрываю топ-игрокам. Кто его знает, может, Лоренцо Музетти опять выйдет в финал или выиграет турнир. Рууд в Мадриде выиграл. Но, с другой стороны, если хочешь хорошо сыграть на "Ролан Гаррос", в третьем-четвёртом круге кто-то из таких людей может тебе попасться, поэтому никакого, скажем так, секрета нет.

Нужно продолжать тренироваться, стараться играть ещё лучше. Всё не так плохо, но могло быть лучше», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Прогнозы на теннис

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 продлятся с 25 мая по 8 июня.

Медведев сейчас является 11-й ракеткой мира.