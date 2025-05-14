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    Медведев: Нужно продолжать тренироваться, стараться играть еще лучше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою форму накануне старта Открытого чемпионата Франции — 2025.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «С одной стороны, я проигрываю топ-игрокам. Кто его знает, может, Лоренцо Музетти опять выйдет в финал или выиграет турнир. Рууд в Мадриде выиграл. Но, с другой стороны, если хочешь хорошо сыграть на "Ролан Гаррос", в третьем-четвёртом круге кто-то из таких людей может тебе попасться, поэтому никакого, скажем так, секрета нет.

    Нужно продолжать тренироваться, стараться играть ещё лучше. Всё не так плохо, но могло быть лучше», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

    Прогнозы на теннис

    Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 продлятся с 25 мая по 8 июня.

    Медведев сейчас является 11-й ракеткой мира.

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