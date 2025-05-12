Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала в Риме

Итальянец, первая ракетка мира, уверенно вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

В матче третьего круга Синнер обыграл голландца Йеспера де Йонга со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 30 минут.

За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Соперником Синнера в борьбе за выход в четвертьфинал станет аргентинец Франсиско Черундоло, занимающий 18-е место в мировом рейтинге.

Ранее Черундоло уверенно прошел Николаса Харри и Себастьяна Офнера, демонстрируя стабильную игру на грунте