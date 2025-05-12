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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, уверенно вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В матче третьего круга Синнер обыграл голландца Йеспера де Йонга со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 30 минут.

    За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Соперником Синнера в борьбе за выход в четвертьфинал станет аргентинец Франсиско Черундоло, занимающий 18-е место в мировом рейтинге.

    Ранее Черундоло уверенно прошел Николаса Харри и Себастьяна Офнера, демонстрируя стабильную игру на грунте

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