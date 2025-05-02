Джокович: Уимблдон — любимый турнир моего сына

Бывшая первая ракетка мира сербрад, что его дети — сын Стефан и дочь Тарат — в осознанном возрасте смогли понаблюдать за его игрой вживую.

«Когда я впервые стал отцом, у меня было очень сильное желание, чтобы однажды мой сын, а позже, конечно, и моя дочь посмотрели, как я играю, особенно на Уимблдоне. И чтобы к этому моменту они были достаточно взрослыми и понимали, что происходит и чем занимается их отец.

Я был более чем счастлив испытать это и пережить заново множество раз. Счастлив и горд сказать, что Уимблдон — любимый турнир моего сына. Он в полном восторге каждый раз, когда мы приезжаем туда, ему просто нравится там бывать», — цитирует Джоковича Business Traveler Usa.