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    Джокович: Надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте‑Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от итальянца Матео Арнальди (3:6, 4:6) на турнире в Мадриде (Испания).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте‑Карло. Должен сказать, это для меня своего рода новая реальность. Знаете, пытаться выиграть матч или два, не особо думая о том, чтобы далеко продвинуться в турнире. Это совершенно другое чувство, чем-то, что я испытывал за 20 с лишним лет профессиональной карьеры, так что для меня это своего рода вызов в психологическом плане.

    Но, думаю, это закономерный круг жизни и карьеры (улыбается). В конце концов это должно было случиться. Теперь я пытаюсь, знаете ли, использовать это как движущую силу для будущего.

    Очевидно, что турниры Большого шлема, как я говорил много раз, являются для меня самыми важными турнирами. Это не значит, что я не хочу побеждать здесь. Но Большие шлемы — это то, где я действительно хочу играть в лучший теннис. Не уверен, смогу ли я сделать это на "Ролан Гаррос", но сделаю все возможное», — заявил Джокович на пресс‑конференции.

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    В следующем круге Арнальди сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

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