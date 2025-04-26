Джокович: Надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте‑Карло

Сербский теннисиствысказался о поражении от итальянца(3:6, 4:6) на турнире в Мадриде (Испания).

«Я надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте‑Карло. Должен сказать, это для меня своего рода новая реальность. Знаете, пытаться выиграть матч или два, не особо думая о том, чтобы далеко продвинуться в турнире. Это совершенно другое чувство, чем-то, что я испытывал за 20 с лишним лет профессиональной карьеры, так что для меня это своего рода вызов в психологическом плане.

Но, думаю, это закономерный круг жизни и карьеры (улыбается). В конце концов это должно было случиться. Теперь я пытаюсь, знаете ли, использовать это как движущую силу для будущего.

Очевидно, что турниры Большого шлема, как я говорил много раз, являются для меня самыми важными турнирами. Это не значит, что я не хочу побеждать здесь. Но Большие шлемы — это то, где я действительно хочу играть в лучший теннис. Не уверен, смогу ли я сделать это на "Ролан Гаррос", но сделаю все возможное», — заявил Джокович на пресс‑конференции.

Прогнозы на теннис

В следующем круге Арнальди сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.