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    Свитолина: Сама тема с допингом довольно неприятная

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Свитолина
    Украинская теннисистка Элина Свитолина отметила, что она испытывает дискомфорт из-за необходимости соблюдать антидопинговые правила.

    Элина Свитолина
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    Элина Свитолина

    «Что касается допинга, то сама тема — довольно неприятная. Думаю, у всех спортсменов с этим связана ассоциация, потому что приходится постоянно об этом думать: каждый день выделять время, заполнять систему, не забывать, что к тебе в любой момент могут прийти на проверку.

    Ты вынуждена указывать то время, в которое точно будешь дома — как правило, это раннее утро, чтобы гарантированно быть на месте.

    А когда тебя выбирают на допинг-контроль после матча, они буквально следят за каждым твоим шагом: смотрят, как ты моешься — чтобы, не дай бог, ты пописал в душе (смеется). Потом ходят за тобой, пока ты не сдашь тест. Это действительно очень дискомфортно. Особенно если человек тебя совершенно не знает, а тебе нужно сходить в баночку, и они прямиком стоят в метре от тебя и смотрят, как ты это делаешь, то это реально дискомфортно.

    У меня, например, иногда утром бывает такое: я просыпаюсь и знаю, что могут прийти на допинг в девять. А я проснулась в восемь, и понимаю, что нужно еще час потерпеть, потому что если сдам к этому и они не придут, то потом, когда они придут, мне придется ждать несколько часов, пока не смогу сдать повторно. Ты постоянно об этом думаешь.

    А если говорить об общей ситуации, то, к сожалению, сейчас много случаев, когда люди попадают через добавки, в которых обнаруживаются запрещенные вещества — гормоны и прочее. Бывают случаи, когда кто-то играет, скажем, в Мексике или в Китае, ест мясо, в котором содержатся гормоны и это потом проявляется в тесте.

    Ты не можешь просто так принять витамин — все нужно проверять. Даже крем для лица нельзя просто взять и использовать. У меня был случай: у меня очень сухая кожа, и я купила обычный крем в аптеке. Решила уточнить у врача, можно ли его использовать. Он посмотрел состав и сказал: "Такой крем можно применять только, когда ты не находишься на турнире". Потому что если использовать его во время соревнований, тест покажет запрещенное вещество.

    Представьте: обычный крем, свободно продающийся в аптеке. Сейчас все дошло до абсурда. За последние годы правила стали гораздо жестче, сами тесты стали гораздо чувствительнее. Иногда даже микроскопическое количество вещества может принести положительный результат.

    И это, конечно, сильно напрягает. Нельзя воспринимать все как данность — приходится постоянно помнить, что все может вернуться неожиданно», — приводит слова Свитолиной портал «Великий теннис Украины».

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    Сейчас Элина Свитолина занимает 17-е место в рейтинге WTA.

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