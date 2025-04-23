Джокович: Если бы я не был мотивирован, я бы больше не играл

Сербский теннисиствысказался о своей нынешней мотивации продолжать спортивную карьеру.

«Если бы я не был мотивирован, меня бы здесь не было. Я бы больше не играл. Я бы отложил ракетку.

Я по-прежнему чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда со мной. Надеюсь, что буду стараться ещё больше. Турниры "Большого шлема" — это те соревнования, на которых у меня больше всего мотивации добиваться успеха», — приводит слова Джоковича Eurosport.es.

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Напомним, что Джокович — 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион 2024 года.