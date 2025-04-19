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    Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Джессика Пегула Елена Остапенко
    Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о своей победе в четвертьфинале турнира в Штутгарте против Джессики Пегулы.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    «Я очень рада, что смогла выиграть в двух сетах, и довольна своей игрой сегодня. Победить такую соперницу — это много значит. После первого сета я понимала, что легко дальше не будет, и счёт это показывает. Второй сет был более равный.

    О выходе в финал завтра думать я не буду — буду концентрироваться на каждом розыгрыше. Меня ждёт очень сложный матч. Я же постараюсь делать то же самое, что всю эту неделю на турнире. Играть так же», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

    В полуфинале турнира в Штутгарте россиянка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (24-я ракетка мира).

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