Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисисткавысказалась о своей победе в четвертьфинале турнира в Штутгарте против

«Я очень рада, что смогла выиграть в двух сетах, и довольна своей игрой сегодня. Победить такую соперницу — это много значит. После первого сета я понимала, что легко дальше не будет, и счёт это показывает. Второй сет был более равный.

О выходе в финал завтра думать я не буду — буду концентрироваться на каждом розыгрыше. Меня ждёт очень сложный матч. Я же постараюсь делать то же самое, что всю эту неделю на турнире. Играть так же», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Штутгарте россиянка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (24-я ракетка мира).