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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    Алькарас уверенно вышел во второй круг на турнире в Барселоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Ласло Джере
    Испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) пробился во второй круг турнира серии ATP-500 в Барселоне (Испания).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В дебютной игре в столице Каталонии он в двух сетах переиграл 21-летнего американца Итана Куинна (126) со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

    В следующем круге ему теперь предстоит встреча с сербом Ласло Джере (80).

    Игра длилась 1 час и 48 минут. За это время Алькарас не выполнил ни одного эйса, обошелся без двойных ошибок, 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Куинн сделал два эйса, три двойные и взял 3 из 8 брейк-поинтов.

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    • Напомним, что Алькарас выигрывал турнир в Барселоне в 2022 и 2023 годах, а на прошлой недель испанец выиграл «тысячник» в Монте-Карло.

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