Алькарас уверенно вышел во второй круг на турнире в Барселоне

Испанец(вторая ракетка мира) пробился во второй круг турнира серии ATP-500 в Барселоне (Испания).

В дебютной игре в столице Каталонии он в двух сетах переиграл 21-летнего американца Итана Куинна (126) со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

В следующем круге ему теперь предстоит встреча с сербом Ласло Джере (80).

Игра длилась 1 час и 48 минут. За это время Алькарас не выполнил ни одного эйса, обошелся без двойных ошибок, 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Куинн сделал два эйса, три двойные и взял 3 из 8 брейк-поинтов.

Напомним, что Алькарас выигрывал турнир в Барселоне в 2022 и 2023 годах, а на прошлой недель испанец выиграл «тысячник» в Монте-Карло.