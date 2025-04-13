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    Федерер: Я бы с удовольствием снова поиграл в теннис

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который уже завершил профессиональную карьеру, признался, что скучает по этому виду спорта.

    Роджер Федерер
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    Роджер Федерер

    «Я бы с удовольствием снова поиграл в теннис. Нет, серьёзно, я бы хотел начать играть два-три раза в неделю и, надеюсь, вернуться на выставочный турнир, чтобы заполнять стадионы по всему миру. Пока у меня нет планов, но немного скучаю по тренировкам.

    Не так много играл с тех пор, как ушёл из спорта, потому что моему телу нужен был перерыв, и, возможно, моему разуму тоже. Играл со своими детьми, но мне бы очень хотелось снова тренироваться самостоятельно. Буду делать это во время путешествий, и, надеюсь, скоро вы увидите меня на "выставке", — сказал Федерер в интервью Mercedes-Benz.

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    Напомним, что Федерер принял решение о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2022 года. Роджер является 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема".

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