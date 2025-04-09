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    Алькарас: В Монако у меня странные ощущения

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В 2022 году Алькарас выступил на грунтовых кортах в Монако и проиграл в первом круге.

    «Странные здесь ощущения, потому что я ни разу не одержал ни одной победы. Кажется, что в этом турнире есть что-то, что не играет в мою пользу, хотя я и участвовал только один раз.

    Счастлив быть здесь, на этот раз без травм. Попытаюсь сыграть как можно лучше, надеясь на отличный результат. Ощущения на тренировках были позитивными, так что посмотрим», — приводит слова Алькараса AS.

    9 апреля Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Монте-Карло сразится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

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    Сейчас Алькарас является третьей ракеткой мира.

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