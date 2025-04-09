Алькарас: В Монако у меня странные ощущения

Испанский теннисиствысказался перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В 2022 году Алькарас выступил на грунтовых кортах в Монако и проиграл в первом круге.

«Странные здесь ощущения, потому что я ни разу не одержал ни одной победы. Кажется, что в этом турнире есть что-то, что не играет в мою пользу, хотя я и участвовал только один раз.

Счастлив быть здесь, на этот раз без травм. Попытаюсь сыграть как можно лучше, надеясь на отличный результат. Ощущения на тренировках были позитивными, так что посмотрим», — приводит слова Алькараса AS.

9 апреля Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Монте-Карло сразится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Прогнозы на теннис

Сейчас Алькарас является третьей ракеткой мира.