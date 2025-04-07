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    Рублев рассказал, почему пригласил Сафина в свою команду

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Марат Сафин
    Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем решении пригласить в свою команду Марата Сафина, экс-первую ракетку мира.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «В глубине души я всегда хотел работать с ним, но осознавал, что ему это неинтересно. И я никогда не хотел давить на него, потому что Марат мне очень дорог. Позже я узнал, что он вроде как готов работать в теннисе или что-то в этом роде, что он не против.

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    • И тогда я сказал себе: "Ладно, даже если он не выберет меня, по крайней мере, я могу попробовать, я ничего не потеряю, если спрошу". Потом мой агент спросил у него, они поговорили, и мало-помалу мы проработали пару дней вместе.

    Решение пригласить его было продиктовано моими чувствами. Здесь не было ни логики, ни объяснения.

    Я знаю его с детства, и он был моим источником вдохновения. К тому же, он тоже знает меня много лет. Когда я стал лучше играть в теннис, мы начали больше узнавать друг друга. Я узнал, что он очень хороший парень, и в течение жизни он боролся со своими трудностями, но смог преодолеть их. Вот и все», — цитирует Рублева Tennis.com.

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    Рублев и Сафин будут работать вместе до окончания «Ролан Гаррос», в котором лучшее достижение 27-летнего россиянина четвертьфиналы в 2020 и 2022 годах. Сафин также никогда не доходил до финала открытого чемпионата Франции, ограничиваясь полуфиналом в 2002 году.

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