Рублев рассказал, почему пригласил Сафина в свою команду

Российский теннисистрассказал о своем решении пригласить в свою команду, экс-первую ракетку мира.

«В глубине души я всегда хотел работать с ним, но осознавал, что ему это неинтересно. И я никогда не хотел давить на него, потому что Марат мне очень дорог. Позже я узнал, что он вроде как готов работать в теннисе или что-то в этом роде, что он не против.

И тогда я сказал себе: "Ладно, даже если он не выберет меня, по крайней мере, я могу попробовать, я ничего не потеряю, если спрошу". Потом мой агент спросил у него, они поговорили, и мало-помалу мы проработали пару дней вместе.

Решение пригласить его было продиктовано моими чувствами. Здесь не было ни логики, ни объяснения.

Я знаю его с детства, и он был моим источником вдохновения. К тому же, он тоже знает меня много лет. Когда я стал лучше играть в теннис, мы начали больше узнавать друг друга. Я узнал, что он очень хороший парень, и в течение жизни он боролся со своими трудностями, но смог преодолеть их. Вот и все», — цитирует Рублева Tennis.com.

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Рублев и Сафин будут работать вместе до окончания «Ролан Гаррос», в котором лучшее достижение 27-летнего россиянина четвертьфиналы в 2020 и 2022 годах. Сафин также никогда не доходил до финала открытого чемпионата Франции, ограничиваясь полуфиналом в 2002 году.