Соболенко: В матче с Киз я хочу выступить лучше, чем в двух последних финалах

Белорусская теннисисткавспомнила, какие ошибки она допускала в матчах против

«В Австралии я чувствовала себя очень хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь, а в том, как ты адаптируешься к разным условиям. Что же касается уроков, то, думаю, я научилась концентрироваться на себе, а не на том, что происходит по ту сторону сетки. Иногда игроки выходят на корт и им нечего терять, они сходят с ума от своих невероятных ударов.

В тех финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе. Думаю, мне нужно иметь такой же настрой, менталитет, что и сегодня. В этот раз я собираюсь выступить лучше, чем в двух последних финалах», — сказала Соболенко.

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В финале турнира в Майами 26-летняя Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.