Опелка: С Джоковичем я больше рисковал

Американецвысказался о победе над сербомв 1/4 финала турнира в Брисбене. Он сенсационно одолел бывшую первую ракетку мира со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

«Он величайший теннисист, которого когда-либо видел этот вид спорта. У Новака непростое положение, потому что он может наблюдать за мной весь день, но реальность такова, что нам нечего терять, выступая против него.

Он величайший игрок всех времен. В конечном итоге ты играешь более свободно и больше рискуешь. Если будешь играть на своем обычном уровне или даже немного выше обычного, он победит», — приводит пресс-служба АТР слова Опелки.

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Опелка в полуфинале сразится с представителем Франции Джованни Мпетши Перрикаром.