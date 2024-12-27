Полина Кудерметова пробилась в финал квалификации турнира в Брисбене

Полина Кудерметова Фото: globallookpress.com
В своем матче она победила местную теннисистку Астру Шарму (232) со счетом 6:3, 6:2.
Игра длилась 1 час 5 минут. Россиянка сделал три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.
У Шармы один эйс, две двойные ошибки и один использованный брейк-пойнт из трех.
Теперь в матче за выход в основную сетку Полина Кудерметова сыграет с турчанкой Зейнеп Сннмез (88).
Она в своем матче разгромила другую россиянку Екатерину Макарову (6:1, 6:0).