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    Алькарас: Надаль провел последний турнир с невероятной страстью

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас Рафаэль Надаль ATP Кубок Дэвиса
    Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал завершение карьеры соотечественника Рафаэля Надаля.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Что я запомню про Надаля, так это страсть, с которой он жил теннисом. Он провел свой последний турнир с невероятной страстью. Мне повезло, что он был рядом, что я играл с ним в паре, тренировался с ним...меньше, чем мне хотелось бы. Хотел бы я начать выступать пораньше (смеется).

    Если моя карьера будет хотя бы наполовину такой же, как у Рафы, я буду более чем счастлив. Моей мечтой всегда было стать номером один в мире и выигрывать турниры Большого шлема. Большая часть этой мечты существовала благодаря Рафе Надалю. Я вспоминаю, как он побеждал, когда я был маленьим. Тогда я думал, что однажды буду там», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

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    19 ноября сборная Испании проиграла Нидерландам (1-2) в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Это был последний турнир в карьере 38-летнего Надаля.

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