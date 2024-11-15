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    Синнер: Я просто стараюсь играть в хороший теннис

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер дал комментарий по поводу своей игры на Итоговом турнире АТР.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Я здесь, знаю, чего добился в этом году. Стараюсь выходить на корт с хорошим настроем. У меня за спиной — отличная команда. Вокруг — прекрасные люди, которые поддерживают меня каждый день. Что для меня ещё важнее. В теннисе просто стараюсь получать удовольствие от игры, по крайней мере, пока нахожусь на корте. Вне корта стараюсь как можно лучше подготовиться к каждому матчу. Здесь потрясающая атмосфера. Я просто стараюсь играть в хороший теннис», — сказал Синнер после победы над Даниилом Медведевым.

    Отметим, что Синнер выиграл все три матча на групповом этапе и пробился в полуфинал соревнования с первого же места.

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