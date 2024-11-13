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    Алькарас — победе над Рублевым: Могло быть лучше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Финал тура WTA WTA Андрей Рублёв Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над Андреем Рублевым на Итоговом турнире АТР.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Могло быть лучше. Я испытывал проблемы со здоровьем на прошлой неделе. Сегодня думал, что буду чувствовать себя лучше. В первом матче много думал о том, что мне плохо и я не могу играть. Сегодня хотел выйти на корт, просто показать хороший теннис и сыграть на высоком уровне. Хотел постараться показать хорошее шоу людям и сделать их счастливыми.

    Когда я ушёл с корта после первого матча, чувствовал, что не развлекал публику и не играл в хороший теннис. Пытался сделать это сегодня, и думаю, что неплохо сыграл», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

    Рублев потерпел второе поражение на турнире, а Алькарас одержал первую победу.

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