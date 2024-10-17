Рууд: Саудовская Аравия — не лучшее место для тенниса

Норвежец(8-я ракетка мира) прокомментировал проходящий сейчас выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не получал предложений от Six Kings Slam, но они были раньше и я решил не ехать. Саудовская Аравия — спорная страна с точки зрения тенниса многих вещей, но есть и другие странные места, куда мы едем и играем.

Посмотрите на Китай с Пэн Шуай и что с ней случилось. Так что в будущем неизбежно придется играть в Саудовской Аравии, я слышал, что они будут принимать новый "Мастерс" в будущем», — приводит слова Рууда SpilXperten.

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Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. В турнире выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также закончившие выступления на турнире датчанин Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев.