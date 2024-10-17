ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    Рууд: Саудовская Аравия — не лучшее место для тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд Новак Джокович  Рафаэль Надаль Даниил Медведев Янник Синнер Хольгер Руне
    Норвежец Каспер Рууд (8-я ракетка мира) прокомментировал проходящий сейчас выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Каспер Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Рууд

    «Я не получал предложений от Six Kings Slam, но они были раньше и я решил не ехать. Саудовская Аравия — спорная страна с точки зрения тенниса многих вещей, но есть и другие странные места, куда мы едем и играем.

    Посмотрите на Китай с Пэн Шуай и что с ней случилось. Так что в будущем неизбежно придется играть в Саудовской Аравии, я слышал, что они будут принимать новый "Мастерс" в будущем», — приводит слова Рууда SpilXperten.

    Прогнозы на теннис

    Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. В турнире выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также закончившие выступления на турнире датчанин Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры