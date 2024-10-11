Джокович: Надеюсь, мне удастся завоевать путевку в финал турнира в Шанхае

Сербский теннисиствысказался о выходе в полуфинал турнира в Шанхае.

Напомним, в четвертьфинале «тысячника» серб одержал волевую победу над чехом Якубом Меншиком (65) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

«Идеальный уровень — понятие весьма относительное. Думаю, что всегда можно добиться большего, но я также считаю, что на этом турнире играл очень хорошо. Михельсен стал отличным испытанием, а сегодня был очень сложный матч с отличной подачей. Завтра встречаюсь с другим отличным подающим, Фрицем, так что должен быть готов к ещё одному тяжелому, напряжённому матчу. Надеюсь быть свежим, тем более что мы выходим в финальный отрезок турнира. Надеюсь, мне удастся завоевать путёвку в финал.

Колено? Да, если честно, это странное ощущение. Надеюсь, когда всё поостынет, у меня не будет никаких проблем с ним, потому что у меня уже есть проблемы с правым коленом, так что это было бы не очень хорошо. Да, посмотрим, что принесёт завтрашний день», — отметил Джокович на пресс-конференции.

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В полуфинале соперником Ноле станет американец Тейлор Фриц (7).