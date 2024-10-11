Беккер: Доминирование «Большой тройки» близится к концу

Экс-первая ракетка мира немецсожалеет, что подходит к концу длительная эра в теннисе, в которой доминировала «Большая тройка» в лице

«Конечно, нужно посмотреть на соперников Рафаэля Надаля. Федерер, Джокович, единственный кто пока продолжает играть, так что конец Большой тройки близок.

Я думаю, это величайшее качество, которое у них было, — играть каждую партию до конца с полной энергией и страстью. Это то, что отличает всю Большую тройку», — цитирует Беккера Eurosport.

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Первым их трех великих теннистов объявил о завершении карьеры швейцарец Роджер Федерер в сентябре 2022 года, завоевавший 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

Вчера, 10 октября, о своем последнем турнире в ноябре объявил 38-летний Рафаэль Надаль, который 22 раза выигрывал «мэйджоры».

В строю из них останется только 37-летний серб Новак Джокович, побеждавший 24 раза на ТБШ.