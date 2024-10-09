Рахимова вылетела на турнире в Ухане

Камилла Рахимова Фото: globallookpress.com
Во втором круге турнира она не смогла переиграть канадку Лейлу Фернандес (28), уступив ей со счетом 2:6, 7:5, 6:7.
Соперницы были на корте 2 часа 56 минут. Рахимова за это время выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
На счету Фернандес один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге Фернандес предстоит встреча с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и румынкой Жаклин Кристиан.