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    Рахимова вылетела на турнире в Ухане

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Камилла Рахимова Лейла Фернандес
    Россиянка Камилла Рахимова (66) покидает «Мастерс» в китайском Ухане.

    Камилла Рахимова
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    Камилла Рахимова

    Во втором круге турнира она не смогла переиграть канадку Лейлу Фернандес (28), уступив ей со счетом 2:6, 7:5, 6:7.

    Соперницы были на корте 2 часа 56 минут. Рахимова за это время выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

    Прогнозы на теннис

    На счету Фернандес один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

    В третьем круге Фернандес предстоит встреча с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и румынкой Жаклин Кристиан.

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