Рахимова вылетела на турнире в Ухане

Россиянка(66) покидает «Мастерс» в китайском Ухане.

Во втором круге турнира она не смогла переиграть канадку Лейлу Фернандес (28), уступив ей со счетом 2:6, 7:5, 6:7.

Соперницы были на корте 2 часа 56 минут. Рахимова за это время выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

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На счету Фернандес один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Фернандес предстоит встреча с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и румынкой Жаклин Кристиан.