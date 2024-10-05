Кудерметова и Хаочин вышли в финал парного разряда на «Мастерсе» в Пекине

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
В полуфинале турнира они переиграли россиянку Людмилу Самсонову и итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.
Игра длилась 1 час 22 минуты. Кудерметова и Хаочин выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти.
На счету Самсоновой и Коччаретто два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В финале Кудерметова и Хаочин сразятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.