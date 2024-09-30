Калинская: Хочется прогрессировать и становиться лучше с каждым днем

Российская теннисисткарассказала о своих целях. Спортсменка отметила, что намерена прогрессировать и дальше.

«Хочется прогрессировать и становиться лучше с каждым днём. У меня была цель попасть в топ-20, она достигнута, но я не собираюсь на этом останавливаться, хочется больше. Для этого нужно работать над всем, нет такого, что ты улучшил подачу, и всё, ты в топ-10. В основном это всё в совокупности», — цитирует Калинскую пресс-служба WTA.

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Калинская является 14-й ракеткой мира. Ранее теннисистка вышла в 4-й круг турнира в Пекине, где сразится с украинкой Юлией Стародубцевой.