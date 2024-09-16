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    Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Аслан Карацев
    16 сентября ATP опубликовала обновленный рейтинг. Из россиян лучшим остается Даниил Медведев, который находится на 5-м месте.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Андрей Рублев сохранил 6-ю позицию. Карен Хачанов идет на 23-м.

    Лидирует в рейтинге ATP итальянец Янник Синнер. Также в топ-3 входят немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

    Рейтинг АТР от 16 сентября

    1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11180.
    2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7075.
    3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690.
    4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560.
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475.
    6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4645.
    7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060.
    8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060.
    9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010.
    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3965…
    23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1930…
    56 (56). Роман Сафиуллин (Россия) — 915…
    61 (61). Павел Котов (Россия) — 864…
    115 (117). Аслан Карацев (Россия) — 508.

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