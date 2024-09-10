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    Винус Уильямс: Если я продолжу играть, надеюсь, процесс старения не начнется

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Винус Уильямс
    Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что продолжает активно тренироваться на корте.

    Винус Уильямс
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    Винус Уильямс

    «Я занимаюсь силовыми упражнениями и плаваю в общественном бассейне олимпийских размеров рядом с моим домом, который окружён соснами во Флориде.

    Я всё ещё тренируюсь, не каждый день, как раньше, но мне всегда нужно быть на корте. Это прекрасный способ оставаться в форме, сжигать калории и иметь прекрасные ноги и руки. Если вы хотите хорошо выглядеть, играйте в теннис. Это не похоже на работу, но это изматывает вас физически. Если я продолжу играть, надеюсь, процесс старения не начнётся!» — приводит слова Винус Harper’s Bazaar UK.

    Напомним, что бывшей первой ракетке мира сейчас 44 года. Она является семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

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