Винус Уильямс: Если я продолжу играть, надеюсь, процесс старения не начнется

Американская теннисистказаявила, что продолжает активно тренироваться на корте.

«Я занимаюсь силовыми упражнениями и плаваю в общественном бассейне олимпийских размеров рядом с моим домом, который окружён соснами во Флориде.

Я всё ещё тренируюсь, не каждый день, как раньше, но мне всегда нужно быть на корте. Это прекрасный способ оставаться в форме, сжигать калории и иметь прекрасные ноги и руки. Если вы хотите хорошо выглядеть, играйте в теннис. Это не похоже на работу, но это изматывает вас физически. Если я продолжу играть, надеюсь, процесс старения не начнётся!» — приводит слова Винус Harper’s Bazaar UK.

Напомним, что бывшей первой ракетке мира сейчас 44 года. Она является семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».