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    Соболенко: Решение пропустить Олимпиаду было правильным

    Теннис Париж-2024 Париж-2024 US Open Арина Соболенко Джессика Пегула
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с какой целью пропустила Олимпийские игры в Париже.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Нужно чем-то жертвовать. Я решила пожертвовать Олимпиадой ради сезона на хардовых кортах и не жалею об этом решении. Я имею в виду, похоже, оно было правильным. У меня был отличный отпуск. Я много лечилась, проходила реабилитацию и всё такое прочее. Затем у меня был небольшой сбор перед сезоном на хардовых кортах, я смогла привести свой разум в порядок и начать всё с самого начала», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Напомним, Соболенко вышла в финал US Open, где сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.

    Матч между Пегулой и Соболенко состоится в субботу, 7 сентября. С прогнозом на игру можете ознакомиться по этой ссылке.

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