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    Алькарас прокомментировал свой вылет с US Open 2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение во 2-м круге US Open 2024. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Алькарас уступил Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов — 1:6, 5:7, 4:6.

    «Не было ли ощущения, что из-за "Ролан Гаррос", Уимблдона и Олимпиады приехал сюда с меньшим запасом энергии, чем в прошлые годы? Наверное, да. График в теннисе такой плотный. Я провёл много матчей в последнее время — "Ролан Гаррос", Уимблдон и Олимпиаду.

    Сделал небольшой перерыв после Олимпиады — думал, что этого будет достаточно. И это пошло на пользу. Но всё же времени оказалось недостаточно», — приводит слова Алькараса TheTennisLetter.

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