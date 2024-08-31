Алькарас прокомментировал свой вылет с US Open 2024

Испанецпрокомментировал поражение во 2-м круге US Open 2024. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Алькарас уступил Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов — 1:6, 5:7, 4:6.

«Не было ли ощущения, что из-за "Ролан Гаррос", Уимблдона и Олимпиады приехал сюда с меньшим запасом энергии, чем в прошлые годы? Наверное, да. График в теннисе такой плотный. Я провёл много матчей в последнее время — "Ролан Гаррос", Уимблдон и Олимпиаду.

Сделал небольшой перерыв после Олимпиады — думал, что этого будет достаточно. И это пошло на пользу. Но всё же времени оказалось недостаточно», — приводит слова Алькараса TheTennisLetter.