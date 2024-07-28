Де Минор не выступит на ОИ-2024 в одиночном разряде

Алекс де Минор Фото: globallookpress.com
Де Минор не сыграет только в одиночном разряде. Он примет участие в парном турнире с Алексеем Попыриным.
«Он поставит в приоритет мужской парный турнир, где сыграет вместе с другом детства Алексеем Попыриным», — говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.
Напомним, на ОИ-2024 в Париже сыграют семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.