Де Минор не выступит на ОИ-2024 в одиночном разряде

Шестая ракетка мира австралиецснялся с Олимпийских игр в Париже (Франция).

Де Минор не сыграет только в одиночном разряде. Он примет участие в парном турнире с Алексеем Попыриным.

«Он поставит в приоритет мужской парный турнир, где сыграет вместе с другом детства Алексеем Попыриным», — говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.

Напомним, на ОИ-2024 в Париже сыграют семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.