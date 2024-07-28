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    Де Минор не выступит на ОИ-2024 в одиночном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 ATP
    Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор снялся с Олимпийских игр в Париже (Франция).

    Алекс де Минор
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    Алекс де Минор

    Де Минор не сыграет только в одиночном разряде. Он примет участие в парном турнире с Алексеем Попыриным.

    «Он поставит в приоритет мужской парный турнир, где сыграет вместе с другом детства Алексеем Попыриным», — говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.

    Напомним, на ОИ-2024 в Париже сыграют семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

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