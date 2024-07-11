Серена Уильямс: С Шараповой мы могли быть друзьями

Американкавысказалась по поводу взаимоотношений с россиянкой

«Во время карьеры я была близка с несколькими игроками, с некоторыми из них мы близки до сих пор. Одна из моих лучших подруг — Каролина Возняцки. Но это уже совсем другой тип отношений. Но есть и другие игроки, с которыми я всегда ладила и буду ладить. Думаю, Мария Шарапова — это та, с кем я бы с удовольствием… не то чтобы поддерживала отношения, но, думаю, мы могли бы быть друзьями.

Мы всегда рады видеть друг друга. На Met Gala я буквально искала ее и спрашивала: "Где Мария? Где она?" Я думаю, она очень крутая девушка. Я не жалею ни о чем, мы обе должны были быть невероятно конкурентоспособными. И теперь, когда мы находимся в другой части нашей жизни, я очень уважаю ее. Конечно, я уважала ее, когда играла. Мне приходилось каждый раз настраиваться на победу, но сейчас это уважение совсем другого рода», — приводит слова Уильямс Harpers Bazaar со ссылкой на ESPN.

Уильямс закончила карьеру в 2022 году. Серена является четырехкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров WTA.

Шарапова — победительница пяти ТБШ, на протяжении карьеры она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде.