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    Серена Уильямс: С Шараповой мы могли быть друзьями

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мария Шарапова Серена Уильямс
    Американка Серена Уильямс высказалась по поводу взаимоотношений с россиянкой Марией Шараповой.

    Мария Шарапова
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    Мария Шарапова

    «Во время карьеры я была близка с несколькими игроками, с некоторыми из них мы близки до сих пор. Одна из моих лучших подруг — Каролина Возняцки. Но это уже совсем другой тип отношений. Но есть и другие игроки, с которыми я всегда ладила и буду ладить. Думаю, Мария Шарапова — это та, с кем я бы с удовольствием… не то чтобы поддерживала отношения, но, думаю, мы могли бы быть друзьями.

    Мы всегда рады видеть друг друга. На Met Gala я буквально искала ее и спрашивала: "Где Мария? Где она?" Я думаю, она очень крутая девушка. Я не жалею ни о чем, мы обе должны были быть невероятно конкурентоспособными. И теперь, когда мы находимся в другой части нашей жизни, я очень уважаю ее. Конечно, я уважала ее, когда играла. Мне приходилось каждый раз настраиваться на победу, но сейчас это уважение совсем другого рода», — приводит слова Уильямс Harpers Bazaar со ссылкой на ESPN.

    Уильямс закончила карьеру в 2022 году. Серена является четырехкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров WTA.

    Шарапова — победительница пяти ТБШ, на протяжении карьеры она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде.

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